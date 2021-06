Bertrand BEAULIEU

Avec ma formation, puis mon expérience professionnel j’ai eu l’opportunité d’approfondir mes connaissances en finance, gestion, production, système d’information, management, qui m’ont apporté de nombreuses compétences techniques et humaines.



Mes qualités personnelles telles que mon goût pour les chiffres, ma fiabilité et mon organisation m’ont naturellement amené à opter pour une spécialisation en contrôle de gestion. Etre le garant de la démarche de chacun vers l’objectif global de l’entreprise est pour moi un travail motivant.





Mes compétences :

SAP

BPO

Luxe

Finance

Direction financière

Contrôle de gestion

SAP Contrôle de Gestion

Reporting financier

Management

Budget et Controlling

Comptabilité analytique