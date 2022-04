Christelle FAHIN

Lorsque la stratégie marketing est au service de la performance commerciale !



Forte de plus de 12 ans d’expérience en marketing B2B, j'accompagne les entreprises dans différents projets permettant de répondre aux enjeux de développement de solutions à forte valeur ajoutée afin de pérenniser

leur CA et augmenter la rentabilité sur des marchés "relais de croissance".



Je contribue avec mes connaissances et mon expertise à être un facilitateur dans la compréhension des impacts de la

digitalisation au sein des entreprises : sur l'approche stratégie business "customers centric", les outils nécessaires à la réussite de cette transformation (Data management, out/inbound marketing...) et l'accompagnement des équipes au

change management.



Expertises:

Accroître la #Notoriété

Générer du #Business

#Fidéliser les clients

Animer la #MarqueEmployeur

développer le #smartmarketing



Personnalité :

#Créatif

#Agile

#Leader et Doer

#Rigoureux

#Intuitif

#Diplomate

#Convaincant

#Dynamique



Mes compétences :

Marketing direct

Management d'équipe

Communication évènementielle

Marketing opérationnel

Communication visuelle

Marketing stratégique

Marketing

Veille

Organisation

Communication

Communication externe

Plan d'action commercial

Innovation

Management

Management d'équipes

Marketing relationnel

Sales Force