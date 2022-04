Christelle FARNEAULT DUCIEL

Après 9 dans une banque en tant que comptable,j'ai décidé de changer de métier et me consacrer aux animaux.



Passionnée depuis longtemps par nos amis les bêtes,

et suite à un changement de situation professionnelle j'ai décidé d'en faire mon métier : travailler avec les animaux.





je suis actuellement une formation en soin animalier et j'ai déjà effectuer un stage en cabinet vétérinaire.



je suis à la recherche d'un ou plusieurs stage au sein d'un élevage, un éducateur, un refuge, une pension ou une association pour élargir mes connaissances et compétences.



j'ai un projet au final : service à la personne en relation avec les animaux.



Je suis très motivée et intéressée par toute proposition.



Mes compétences :

Attentive

Patiente

Sérieuse