Juliette LOMBARD

Après une expérience d'un an en agence de publicité, je recherche un emploi en tant que Directrice Artistique Junior..



Quand on bosse en agence de pub, on a affaire à toutes sortes de clients (food, beauté, et j'en passe).

Je pense que cette expérience acquise en agence m'a permis de développer une certaine adaptabilité et une certaine polyvalence.

De plus, ma formation en Communication Visuelle m'a permis d'acquérir, en plus d'une culture artistique, une passion pour la création d'identité visuelle et l'opportunité toucher à tout : du packaging à la photographie, en passant par l'illustration.

C'est pourquoi, aujourd'hui, j'aimerais mettre ces compétences au profit de mon futur recruteur.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Design graphique

Story Boarding

Sketch up

Pubs

Branding

Adobe