Christelle FAUREL - GAUTIER

Après une expérience de plus de 12 ans en agro-alimentaire, dans des fonctions commerciales, de formation et de management, j'ai créé en 2005 pendant mon année sabbatique la société RelocaWest, spécialiste de la Relocation sur Paris et l'Ouest Parisien. Cette entreprise, développée avec une associée est toujours en action.

De retour dans l'agro-alimentaire, j'ai intégré l'univers du Hors-Foyer, avec pour première mission de développer nos positions dans le réseau des établissements chaînés et indépendants (bars, restaurants, hôtels.... Aujourd'hui, je mets en place le nouveau département Trande-Marketing.



Mes compétences :

Agroalimentaire

CHR

Déménagement

Distribution

Hors domicile

Relocation