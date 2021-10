Christelle FAVORY

Une formation pointue de généraliste, un début de carrière en cabinet d'expertise comptable, je m'adapte à toutes les situations dans un contexte en perpétuelle évolution avec conscience professionnelle.



Mon expérience et ma curiosité me permettent aujourd'hui d'aborder la comptabilité semi publique, publique et privé, la CCI étant composée de divers services aux fiscalités distinctes selon les secteurs, mais aussi le contrôle de gestion dans l'industrie ou le service, les ressources humaines quelque soit la convention.



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Consolidations

Sage Comptabilité - Paie - Immobilisations