Christelle FAYA

REFERENCES



AUSCULTATION RADAR

o Auscultations radar de surface des réseaux d’assainissement non visitables pour la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) pour la vérification de l’état des collecteurs et des affaissements de chaussées ;

o Auscultations radar et visuelle des réseaux d’assainissement visitables (PARIS 3ème, DEA 93, DESA 94, diagnostic et surveillance des collecteurs ;

o Auscultations de surface sur les écluses de Marckolsheim , EDF, recherche de fuites ;

o Auscultations de surface sur voies ferrées plateforme SNCF pour la détection de cavités (LGV Nord) ;

o Auscultations de surface sur réseaux de voiries, recherche d’anomalies (structures enterrées, vides, cavités, lessivage de fines, instabilité du sols) (EDF) ;

o Auscultations de surface pour la détection du profil hydrique dans le sols (agriculture) (LCPC) ;

o Récolement de réseaux

o Auscultation, diagnostique d’ouvrage d’art (tunnel, galerie EDF, ponts) ;

o Auscultations de la digue de Marckolsheim, recherche de fuite, étude de l’état des sols sus-jacent et de la structure de la digue (EDF, CIH Mulhouse) ;

o Auscultation des dalles de transit des péages, détection décollement du revêtement (SAPPR) ;

o Recherche de regards enterrés ;





DIAGRAPHIES

o Diagraphies gamma Ray LGV Est, pour la construction de Viaduc de la Lyzaine (ABROTEC);

o Diagraphies Micro-moulinet sur les joints et demi bloc de l’écluse de Marckolsheim et de Fessenheim (EDF) ;





AUSCULTATION ELECTRIQUE

o Panneaux électriques sur écluses de Marckolsheim ;

o Etude géologique Chambon la Forêt ;



AUSCULTATION SISMIQUE

o Sismique marine à Villefranche ;

o Sismique à Chambon la Forêt et à Lormes (recherche galerie souterraine archéologie);



AUTRES METHODES UTILISEES

o Radiodétection DEA 93 , recherche de la direction collecteurs, et de canalisations ;

o Vidéoscopie de carrières, Parc des Lilas ;

o Endoscopie de forage, galerie EDF, état du revêtement ;

o Magnétomètre à protons pour la détection de structures enterrées ;

o Topographie ;

o Gravimétrie ;

o Mesure permittivité sondes TDR et cavités résonnantes LR de Rouen ;

o Mise en place et surveillance par cordes optiques (voies ferrée perthuis, Sollac, Miramas) lors de la réalisation de fonçage sous voies ferrées SNCF ;



MATERIELS UTILISES

o RADAR GSSI SIR 3000, SIR 10H, SIR 2 ;

o Syscal Pro ;

o Gravimètre Scintrex ;

o Sismographe TERRALOC ;

o Sondes TDR ;

o Radiodétection RD4000.





TRAITEMENTS ET LOGICIELS UTILISES

o Matlab ;

o Fortran, Pascal, C++, Visual Basic ;

o Séismic Unix (Sismique, radar);

o Reflex, Radan (radar);

o Electre, Prosys;

o GMT (gravimétrie, Magnétométrie);

o GPR 3D (radar);

o ENVI (Télédétection)

o SIG;

o Autocad, Draw, Photoshop, Canevas,

o Excel, Word, latex, Access, Power Point



AUTRES REFERENCES

o 5 années d’expériences dans la vente : bon relationnel, faculté d’adaptation, bonne commerciale ;

o Autres formations : Cours de Risques naturels et industriels, Droits de l’environnement, Gestion des Projets, Stockage des déchets