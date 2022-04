Associée chez EDGN Consultants inc. et blogueuse sur entrerpreneuses.org

Fabienne Fayad est ingénieure industriel de l’École Polytechnique et a un diplôme en gestion pour dirigeants de McGill. Elle cumule près de 25 années d’expérience en informatique et 18 ans en gestion de projets informatiques, au cours de sa carrière elle a agi comme conseillère en gestion auprès de plusieurs grandes firmes. Elle a travaillé dans le domaine de la consultation entre autres chez CGI, LGS/IBM, Systemhouse et Deloitte. En 2013 elle s’est jointe à EDGN Consultants, entreprise qu’elle a cofondée.



Fabienne est très impliquée bénévolement dans plusieurs causes : Au sein de l’Association des diplômés de Polytechnique depuis plusieurs années, elle a été pendant 12 ans, membre du conseil d'administration de l'Association des diplômés (ADP) et elle en fut la Présidente de l’ADP de 2006-2007. Elle aussi fait partie en 2012 du conseil d’administration de Femmessor à titre de vice-présidente. Fabienne a aussi créé un Blogue (entrepreneuses.org) qui a pour objectif de venir en aide aux femmes «entrepreneures» en leur donnant accès à des articles et des conseils sans frais.



Spécialités : conseil stratégique avec les cadres, gestion de projets, coaching en gestion et conseil en gestion. Gestion du changement et gestion de portefeuille de projets. Plans d’affaire et continuité des affaires.







