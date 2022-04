Christelle FERAUD

Au cours de mon parcours professionnel, j’ai eu la chance d’évoluer au sein de grands groupes. J’y ai acquis une expérience significative dans l’assistanat en transport et logistique. Je suis une personne impliquée, polyvalente, dynamique et organisée. Je dispose d’une réelle capacité d’adaptation. J’ai à cœur de m’impliquer dans les missions et le devenir de l’entreprise qui m'emploie.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Gestion du stress

Affrètement

Relations clients

Conscience professionnelle

Planification

Organisation du travail

Autonomie professionnelle