Christelle FERAUD

Depuis avril 2004 Messagerie Lyonnaise de Presse - Déléguée commerciale (départements 13/20/30/34/84)

-Suivi technique et logistique du réseau des dépôts de presse de mon secteur.

-Collaboration avec les éditeurs pour la promotion des ventes et la distribution de leurs titres.

- Animation du réseau de diffuseurs de Presse (promotions des produits presse,vente de produits de diversification)

-Animation commerciale des dépositaires afin de développer l'activité de diversification auprès de leur réseau (vente de produit et de services )



1999-2004 C.P.M pour ALTADIS – Promotrice des ventes (départements 13/83/84)

- Promotions des ventes des marques du groupe Altadis auprès des partenaires débitants de tabac



1997-1999 AC NIELSEN – Attachée Commerciale (département 13)

-Négociation pour le référencement de nouveaux produits de grande marque en grande distribution

-Mesure et analyse dynamique du comportement de ces nouveaux produits sur le marché.

.

1996-1997 UGC CAPITOLE (cinéma à Marseille) – Responsable de comptoir restauration rapide

- Encadrement et gestion d’une équipe de 8 vendeurs

- Elaboration d’opérations promotionnelles liées aux évènements cinématographiques

- Gestion du stock et prises de commandes



Mes compétences :

Communication

Logistique

Médias

Presse

Développement commercial