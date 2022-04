Christelle FESCOURT

Les 10 ans passés en tant que chargée d'étude grands comptes viticoles m' ont permis de rencontrer des professionnels passionnés par leur activité. Ces échanges enrichissants m'ont permis d'acquérir des connaissances sur l'élaboration du Champagne puis par la suite étendre ces connaissances aux autres vignobles.

Cette activité diversifiée m'a amené du dynamisme et de perpétuelles évolutions dans mon travail.

Spécialisée dans la régie (tous vignobles) et les apports (Champenois).



Depuis mars 2014, je travaille chez MHCS (groupe LVMH) en tant que chargée de régie.

C'est un travail passionnant, diversifié et où l'ennuie n'a pas sa place.





Mes compétences :

Apport pressurage paiement

Regie

Dynamique

Pédagogue