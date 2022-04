Julie HANROT

Bonjour,

Je suis à la recherche d'un poste en administration des ventes, assistanat commercial ou administratif dans le milieu viticole. Très polyvalente, je m'adapte facilement et je bénéficie d'une grande aisance face à l'administratif. Je suis d'un naturel rigoureux, dynamique et doté d'un excellent sens du contact.

Je souhaite évoluer dans un projet dynamique avec une équipe sérieuse, professionnelle, mais aussi dans la bonne humeur :)

n'hésitez donc pas à me contacter si mon profil vous parle ...

à bientôt !