Christelle FESTIN

Une professionnelle, deux champs d'expertise* :



*Psychopraticienne Psychanalyste, j'anime pour vous, structures sociales, associatives ou de santé, selon vos besoins et vos objectifs :



- des groupes de parole

- des réunions d'information/sensibilisation

- des conférences...

sur le thème du mieux-être et de la santé psychique.

Je propose également aux particuliers des consultations individuelles découte et d'accompagnement psychologique.



(Membre adhérente de l'Association des Psychanalystes Européens)



*Consultante en image & communication, je soutiens la réalisation de vos objectifs personnels et/ou professionnels via la valorisation de votre image - ou celle de vos bénéficiaires et salariés (structures sociales/associatives/entreprises) - en assurant, selon vos besoins :



- des accompagnements individuels sur mesure

- des ateliers collectifs

- des bilans d'image individuels

- des animations événementielles



Mes mots-clés : accompagner, transmettre, informer, épanouissement personnel, image de soi, communication, objectifs professionnels, confiance en soi, psychanalyse.



Mes compétences :

Bienveillance

Empathie

Psychanalyse

Psychologie

Psychopathologie

Conseil en communication

Coaching

Créativité

Sens du contact

Adaptabilité

Accompagnement

Formation professionnelle

Orientation

Analyser écouter réfléchir agir