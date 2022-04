Catherine LANNOY

Du salarié débutant au cadre dirigeant, de la recherche des talents les plus rares à la gestion de projets RH internationaux, j’ai accompagné les entreprises et leurs collaborateurs dans leur développement professionnel et personnel (aide à la transition professionnelle, aide à la mobilité, coaching, outplacement ) et dans leur politique RH, GPEC, formation et recrutement (conseil RH)





MON EXPERTISE :



-La gestion des carrières et des compétences: bilans de compétence, bilans d'orientation, évaluations professionnelles, reclassement et outplacement et mise en place de GPEC en entreprise



-Recrutement/Sélection et évaluation des personnes



-Formation: évaluation des besoins et mise en place de plans de formation



-Coaching individuel et collectif



-La création, le développement et la mise en place d’outils Psychométriques et assessment centers pour des groupes internationaux tels que HSBC, Royal Bank of Scotland, British Telecom et Tesco.



-L'utilisation des techniques propres aux thérapies cognitives et comportementales pour comprendre et expliquer les processus psychiques mis en jeu dans l’activité ceci pouvant aider à trouver les ressources pour surmonter les difficultés au travail (stress, burn out, harcélement moral et sexuel) ou les prévenir.





Je suis disponible pour tous types d'opportunités ou pour échanger dans le domaine de la Psychologie et des RH.









PROFIL, TRAVAUX ET RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR LINKEDIN



Mes compétences :

Recrutement et selection

Outplacement Reclassement

Bilan de compétences

Accompagnement licenciés économiques

GPEC

Gestion ressources humaines

Psychologie du travail

Risques psychosociaux

Conseil en ressources humaines

Recrutement

Formation