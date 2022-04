Catherine LANNOY

Formatrice en anglais, espagnol et français j'allie plus de 15 ans d’expérience en formation linguistique aux apprenants de tous profils et tous niveaux sur divers continents, à une expérience en vente, en marketing et en promotion dans divers secteurs d'activité me permettant d'animer des sessions de formation interactives et de qualité, adaptées aux nécessités actuelles de travail dans un contexte international.



Mes compétences :

Teambuilding Skills

Promotion des ventes

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Rigueur

Conduite de projet

Traduction anglais français