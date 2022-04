Christelle FICOT

Enrichie de mes expériences professionnelles au sein de la Pharmacie, celles ci m'ont permis d'acquérir rigueur et polyvalence dans mon travail avec une grande capacité d'adaptation à intégrer une équipe.



"Chaque joueur de golf ne connaît que deux adversaires : lui-même et le parcours. Les batailles que l'on livre à soi-même pour progresser ou se concentrer vous apprendront l'humilité ..."

(Harvey Penick)

"L'esprit du golf est de défier des obstacles et en être récompensé lorsque cela réussit"

(George C. Thomas)



Mes compétences :

Mise en oeuvre d'un plan d'action sectoriel

Organisation de staffs

Autonomie

Participation congrés

Participation association de patients

Disponibilité