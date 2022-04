Laurence DUCLOS

Passionnée et experte du milieu officinal, spécialisée en Dermocosmétique , diététique,phytothérapie et aromathérapie, je réside sur le Gard limitrophe au 84/13/34/48 .

Responsable parapharmacie, préparatrice en pharmacie de métier j’ai évolué dans le milieu des Laboratoires Pharmaceutiques par mes experiences commerciales sur paca et languedoc. J ’en connais les acteurs et les enjeux. Motivée, positive et animée par un esprit d'équipe, les résultats qualitatifs et quantitatifs sont à la hauteur de mes ambitions.

Ma communication et mon empathie prononcée me rendent adaptable à chaque point de vente, à chaque personnalité.



Mes compétences :

Formation

Management

Animation commerciale

Vente

Négociation achats

Communication

Médical

Pharmacie

Cosmétique

Santé

Négociation commerciale

Développement commercial

Organisation

Parapharmacie

Stratégie commerciale