Christelle FLEISCHEL

Gestion de projets de communication et de formation; audiovisuels, interactifs et événementiels

• Réflexion stratégique et créative

• Élaboration de recommandations, contenus et briefs

• Production audiovisuelle et événementielle (organisation, suivi et post-production)

• Booking, brief, suivi et coordination du studio créa

• Suivi client de l’appel d’offre à la livraison

• Estimation et suivi budgétaire

• Benchmark et planches de tendances

• Recherche, conseil iconographique et gestion des droits

• Organisation et gestion des archives publicitaires et mode

• Casting mannequins et comédiens