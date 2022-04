Après avoir travaillé plusieurs années dans l’univers de la lunette, en tant que responsable de collections internationales sous différentes marques (lancement de nouvelles collections, suivi industriel, optimisation des ventes et prospection de nouveaux clients à l’occasion de salons internationaux), j'ai développé pendant 3 ans en tant qu’indépendante, des collections de lunettes pour des entreprises aux profils et aux cultures différents.



Ces 4 dernières années au sein de KRYS GROUP, j'ai exercé en tant que Responsable Produits Montures & Accessoires. J'étais en charge du développement des collections de lunettes pour l'ensemble des enseignes du Groupe GUILDINVEST.



Je souhaite aujourd'hui partager mon expertise dans l'industrie lunetière auprès d'entreprises recherchant un accompagnement sur:

- Audit des collections de montures optiques et solaires - Analyse et proposition d'axes d'évolution

- Création & développement de collections de montures

- Production & suivi industriel avec la Chine

- Accompagnement sur l'élaboration et la mise en place d'opérations promotionnelles et commerciales

- Formation



J'interviens selon vos besoins sur une journée ou sur un programme à plus long terme.



Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter via mon adresse mail: christelle_fourgeaud@hotmail.com



Cordialement,

Christelle Fourgeaud



Mes compétences :

EXPORT

CHINE

MARKETING

CHEF DE PROJET

NEGOCIATION COMMERCIALE

SOURCING ASIE

GESTION DES ACHATS