Christelle FRANCO

Bonjour, je suis titulaire d'un Master Professionnel Procédés Physico-Chimiques et d'un Diplôme de Recherche Technologique, préparé au CEA Marcoule, traitant de l'étude d'un procédé innovant de retraitement du combustible. A l'issue de mes études, j'ai également travaillé, dans le cadre d'un intérim d'un an pour le CEA Marcoule, sur un procédé alternatif de fabrication du combustible. Ainsi, je possède une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine de la R&D du cycle du combustible.



Par ailleurs, je travaille depuis 3 ans dans l'industrie nucléaire, sur des projets d'ingénierie, ce qui m'a permis d'appréhender les procédés à échelle réelle. J'ai ainsi travaillé pendant un an sur le projet de pré-démantèlement de l'usine Eurodif, située au Tricastin, en tant que Superviseur Essais. De Juillet 2013 à juillet 2015, j'ai été en mission à Comurhex Malvési, à Narbonne, où je formais les opérateurs de Comurhex I à la nouvelle usine Comurhex II.



Mon poste idéal correspond à un poste d'Ingénieur en Génie des Procédés dans le domaine de la R&D.





Mes compétences :

Gestion de projet

Management