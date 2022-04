Christelle FRITSCH

Forte d’une expérience médico-social de plus de 13 ans auprès d’un public en situation de précarité et souffrant de pathologie chronique : vih, vhc, cancer, problématique neurologique,pathologies psychiatriques, addictions…

Toujours en poste dans le domaine de la coordination d'équipe, du suivi psycho-social et des ressources humaines.

Après avoir suivi des séminaires, conférences, formations,(en formation continue permanente) j’ai lu et appris ; cela m’a permis de trouver mes propres clés.



J’ai moi-même effectué une analyse et participe à des supervisions.



J’ai découvert la pratique de la relaxation, la méditation,de l’hypnose, de la sophrologie...



Inscrite au Collège de Clinique Psychanalytique du Sud-Est Formations cliniques des Forums du Champ Lacanien.



Formatrice : Gestion du stress, Techniques de relaxation et d'accompagnement , d'écoute, accompagnement de couple , sexologie...



Mes compétences :

Sexologie

Relaxation

Thérapie conjugale

Sophrologie

THERAPIE ADOLESCENTS

Coordinatrice

Supervision

Programmation neuro-linguistique

Homeopathie

Formation

Coordination de projets