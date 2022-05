Sébastien LAGOUTTE

Plusieurs projets m'animent :



- tout d'abord, l'enseignement et la formation : spécialiste des questions juridiques (droit du travail, RH, marchés publics, droit des sociétés, droit de la santé, entre autres), j'apporte mon expérience passée en Cabinet d'Avocats et en tant que Directeur Juridique en entreprise aussi bien à des étudiants en Licence ou Master, qu'à des chefs d'entreprises ainsi qu'à leurs collaborateurs dans le cadre de la formation continue.



- ensuite, j'ai l'immense privilège de rédiger des articles juridiques pour le compte de revues professionnelles spécialisées dans les secteurs des ressources humaines et principalement en droit du travail.



- enfin, j'interviens en entreprise ou en établissements médico-sociaux pour tous types de médiation. Mettre un terme à un conflit opposant plusieurs parties, de manière qualitative et pérenne. Voilà ce qui m'anime aujourd'hui !

Fort d'un passé riche dans les milieux judiciaire et de l'entreprise, j'ai fait le choix de m'installer aujourd'hui comme médiateur et ce, afin de permettre à des parties engluées dans un conflit d'en sortir rapidement et à moindre coût.

La lourdeur des procédures judiciaires, l'aléa inhérent à un procès et les coûts engagés découragent bien souvent les parties...

Mais aviez-vous pensé à la médiation ? Dans 8 cas sur 10, les médiations aboutissent à un accord entre les parties.

Ce dispositif, peu couteux, rapide et confidentiel, vous aidera à vous rencontrer, dialoguer, trouver une solution.

Vous avez un conflit commercial (avec un ou plusieurs fournisseurs), social (problème avec un ou plusieurs salariés, problème entre salariés, conflit collectif,...) ? : vous préféreriez un accord amiable à un procès, qu’il soit engagé ou non ? Pensez à la médiation...



J'interviens dans les domaines suivants : Non-respect des délais de paiement, Rupture brutale de contrat, Conditions contractuelles imposées à la formation du contrat, Modifications unilatérales de contrat, Pénalités de retard abusives, Modalités de commande, rupture conventionnelle du contrat de travail, conflits sociaux,...



N'hésitez pas à m'appeler : 06.63.69.09.85



Mes compétences :

Formation

Gestion du risque

Management

Veille juridique

Droit social

Droit immobilier

Veille juridique et législative

Droit du travail

Droit des contrats

Droit pénal

Droit commercial

Droit des affaires

Médiation

Gérontologie

Accessibilité aux personnes handicapées

Santé au travail

Externalisation