Sébastien LAGOUDE

Cadre de 30 ans,je possède une expérience de 7 ans en grande distribution, puisque jusqu’à présent, j'occupe le poste de chef de secteur Jardin pour Castorama France sur la région Caennaise

Je pilote , gère et planifie l'ensembles des activités liés au secteur jardin du magasin. Véritable patron de mon compte d'exploitation je fait également partie du CODIR et participe en conséquence à l'ensemble des décisions stratégiques de l'enseigne sur le point de vente.

Auparavant et pendant 4 ans j'ai été chef des ventes d'un magasin DARTY, avec pour mission le management d'une équipe commercial de plus de 20 personnes.

Je suis rigoureux, dynamique, force de proposition et je possède un excellent relationnel,



A l’écoute du marché, je suis à la recherche de mon prochain engagement professionnel sur un poste d'encadrant, chef de secteur B TO C voir BTOB en fonction des opportunités.



Mes compétences :

Vente

Services

Négociation

Chef de rayon

Assurance

Conseil