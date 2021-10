Signe particulier ?

Un appétit insatiable pour le développement et l'animation de solutions de formation (e-formation) qui améliorent l'expérience Client et stimulent les performances commerciales.



Mon objectif ?

Mettre mon expertise au service d'une entreprise ambitieuse et initier pour elle des projets de formation motivants.



Pour tout connaître de moi , rendez-vous sur https://franck-creveuil.fr



Mes compétences :

ELEARNING

Formation

TICE

MANAGEMENT

Management de projets

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Vente produits & services