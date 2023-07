Berengère DE TRAVERSAY

Je suis sophrologue certifiée pour adultes, adolescents,enfants. J'enseigne les techniques de la sophrologie pour tous les ages.

La sophrologie est particulièrement adaptée pour la gestion du stress, la gestion de la douleur, les problèmes de sommeil, la préparation à un événement important qu'il soit au travail, dans des études ou familial.Elle peut être aussi un outil pour apprendre à mieux se connaître, à avoir de meilleures relations aux autres et à vivre plus positivement.

Vous pouvez trouver plus d'amples information sur mon site :



http://www.sophrologiepourmoi.com





Mes compétences :

Gestion du stress

Sophrologie confiance en soi

Professeur des écoles

Relaxation dirigée

Sophrologie pour enfants

gestion du stress pour enseignants