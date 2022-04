Sylvain TISSIER

J'ai débuté mon expérience professionnelle par l'exploitation d'une agence récente qui m'a permis de développer des compétences de prospection.



Mon second poste m'a fait évoluer vers une clientèle patrimoniale tout en exploitant mes compétences de management auprès d'une équipe de 6 personnes.



Mon poste actuel me permet d'exploiter mes qualités de management tant sur le plan commercial que sur le plan d'accompagnement et de formation de mes collaborateurs en charge de portefeuilles professionnels et particuliers.



Mes qualités organisationnelles associées à mon dynamisme et mon sens de la relation client sont autant d'atouts que je mets au service de ma profession.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook