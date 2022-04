Christelle FROISSARD

Ayant effectué ma formation en cours d'emploi, j’ai eu l’opportunité, durant ces six années, de construire mon positionnement professionnel auprès des jeunes enfants de trois mois à douze ans en mettant au centre de mes préoccupations l’enfant en tant qu’acteur et la prise en compte de l’individu au sein d’un collectif. J’ai également développé les qualités relationnelles qui me semblent essentielles à l’instauration d’une relation de confiance avec les familles.



Mes compétences :

Cohésion en équipe

Programmation des actions et sorties éducatives

Harmonisation des pratiques

Élaboration des actiions éducatives

Sourtient a la parentalité