Christelle GAMARD-MATHIEU

Aujourd'hui responsable du service infographie avec pour mission la mise en place graphique des projets : conception maquette, estimation de la partie graphique, de l’organisation, la planification, le suivi de l’avancement, de l’encadrement et la coordination d'une équipe de 3 personnes.

Toujours en recherche d'un nouveau challenge, créative et rigoureuse, pouvant tout aussi bien suivre une charte à la lettre comme créer un teaser complètement décalé, je dispose de plusieurs années d'expériences et ai acquis les compétences permettant une vraie réactivité pour répondre aux impératifs des clients.



Mes compétences :

Créative

Mise en page

Illustrator

Graphiste

Rigoureuse

Photoshop

Indesign