Christelle GAUTHIER

Riche d’une expérience de 9 ans en cabinet d’expertise comptable et de 9 ans en tant que responsable de services de comptabilité et de finances au sein d’entreprises moyennes, je suis aujourd’hui ouverte à toute nouvelle proposition m’offrant l’opportunité de progresser dans ma carrière et de relever de nouveaux défis.





Pragmatique, rigoureuse et consciencieuse, j’aime travailler en équipe.



Mes qualités d’engagements se sont révélées dans mon implication passée au sein de la Jeune Chambre Economique Française à différents postes de responsabilités.



Les postes à responsabilités que j’ai occupé tant dans la vie professionnelle qu’associative m'ont fourni une expérience d’encadrement et de management





Mes compétences :

Excel

Fiscalité

Manager

SAP ERP

Gestion