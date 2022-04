Blandine ABECASSIS D'ARGOEUVES

Gestionnaire de formation, j ai une double expérience intéressante, dans une société Nord-américaine de référence puis dans le secteur de la Santé où j occupe depuis 16 ans des postes à responsabilités : Directeur Financier et Responsable d'établissement.

Mes compétences techniques sont particulièrement solides en finances et en contrôle de gestion.

Enthousiaste et rigoureuse, j apprécie le travail en équipe et j ai le sens du résultat.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Finances

Gestion hospitalière

Gestion budgétaire

Tableaux de bord