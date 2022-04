Christelle GENDRIN

Scientifique forte de 10 ans d'expérience au sein de départements de recherche et développement d'entreprises pharmaceutiques internationales, j'ai une véritable passion pour les métiers liés au développement de médicaments innovants. Je suis spécialisée en analyse de données : imagerie médicale, bio-informatique, clinique et chimique et ai récemment acquis des compétences en gestion de projets.



Je suis actuellement en recherche active de travail sur Toulouse.



Mes compétences :

Clustering

Imagerie médicale

R

Machine Learning

Traitement d'images

Spectroscopie

C++

Gestion de projet

Essais cliniques

MATLAB

Analyse de données

SQL

Spotfire

Industrie pharmaceutique

Chimiométrie

PRINCE 2