Christelle GERVAIS

Après 2 ans de poste en qualité d'assistante de gestion au sein du service commercial d’un centre de formations sur Aix-en-Provence, je suis à la recherche d'un emploi.



Je maîtrise les logiciels de bureautique tels que Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Access et possède des notions sur SAP, SAGE Gestion commerciale & Paie et Quadratus Comptabilité.





COMPETENCES



Ressources Humaines



• Préparer et organiser les réunions (convocations, préparation des dossiers, réservation de salles…)

• Elaborer et actualiser les supports de suivi et gestion des ressources humaines (tableau de bord…)

• Suivre et mettre à jour les dossiers des salariés

• Organiser les rendez-vous, le planning d’un responsable, filtrer les appels et les accueils physiques.



Commercial



• Suivi d’activités sur logiciel

• Suivi des bons de commande et des contrats

• Rédaction de proposition commerciale simple

• SAP / Microsoft Office / Sage comptabilité & Gestion Commerciale / Quadratus Comptabilité



Mes compétences :

Assistante de gestion