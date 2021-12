Oceane MOREAU

Actuellement toujours en poste, je recherche actuellement un emploi de Chargée de clientèle ; avec différentes expériences dans la vente et le service client, je suis désireuse de poursuivre dans ce domaine et je

souhaite mettre à profit ma motivation et mes compétences au sein d'une équipe stimulante.







Au cours de mon parcours professionnel, j'ai pu affiner mes qualités commerciales et

relationnelles (accueil des clients, service client , vente).



Mes compétences :

Saisie des courriers

Gestion administratif du personnel

Saisie des courriers juridiques par dictaphone

Accueil physique et téléphonique

Assurer le traitement du courrier

Gestion des dossiers

Gestion des planning de rendez-vous

Gestion des stocks

Microsoft Outlook

Microsoft Access

Internet

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sage comptabilité

Microsoft PowerPoint

Sage gestion commerciale

saisie de requête

logiciel Clior open

saisie de conclusions

saisie d'assignation

saisie de bordereau de communication de pièces

Service client

Appels sortants

Appels entrants

SAP