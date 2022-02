Christelle PRINCE

Avocat depuis Janvier 2001.

Domaine d'intervention : droit civil, commercial, bancaire, assurance, construction, droit des contrats, social, responsabilité, droit de la famille.



Originaire de Paris, où j'ai effectué mes études, je suis arrivée à Bordeaux en Mai 2002, après avoir exercé pendant un an à Paris.



Mes domaines d'intervention sont principalement le droit immobilier, droit de la construction et droit de la copropriété en particulier. ces domaines sont en constante évolution, avec la Loi ALUR et MACRON pour l'un, la mise en œuvre des garanties décennales pour l'autre. Ce sont en outre des domaines où le contentieux est constant et très riche.



J'interviens en outre régulièrement en droit de la famille, en contentieux et non contentieux. els principaux enjeux dans ce domaine sont la fixation des prestations (prestation compensatoire et d'aliments) et plus spécifiquement encore la liquidation de régimes matrimoniaux.



Mes compétences :

Droit des contrat

Droit de la famille

Droit de la construction

construction

conseil

assurance

avocat

droit civil

Droit des contrats

droit

Droit du travail