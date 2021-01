Laetitia BERNATET

Bienvenue sur mon profil professionnel.



Je suis titulaire du Baccalauréat Professionnel de Secrétariat et BTS Assistante de gestion. J'ai pu effectué plusieurs emplois mais ce que je souhaite le plus, c'est travailler en tant qu'assistante administrative ou secrétaire. j'ai travaillé dans ce métier au sein de la SNCF Etablissement logistique, au centre de détention de Neuvic, et au tribunal de Périgueux.



Je maîtrise le pack Microsoft office (Word, Excel, Access, Powerpoint et Publisher, ainsi que Outlook pour la gestion des agendas. Je maîtrise aussi CIEL gestion Compta et CEGID gestion commercial.



Pour plus d'information, n'hésitez pas à me contacter.



Cordialement.



Mes compétences :

Accueillir, conseiller, et orienter les clients,

Répondre et filtrer les appels téléphoniques,

Prendre les rendez-vous,

Rédiger les courriers administratifs et les comptes-rendus,

Classer les dossiers,

Numériser les documents,

Commander les fournitures,

Gérer les plannings,

Trier, transmettre et archiver les mails,

Mettre à jour les bases de données,

Saisir les actes médicaux,

Saisir les admissions et les départs des patients,

Encaisser et enregistrer les paiements,

Compter la caisse,

Vérifier les stocks, Gérer la gestion des stocks,

Réaliser les bulletins de paie,

Créer les devis et les factures,

Saisir et enregistrer les notes de frais et les frais kilométriques,

Saisir et enregistrer les factures,

Saisir les avis de mention au répertoire civil,

Saisir les attestations des huissiers,

Répondre au demande des notaires et des huissiers.