Christelle GILLOOTS

Vous voulez répondre à un appel d'offres ?

Vous voulez connaître le métier de maître d'ouvrages ? Savoir quels sont les besoins des collectivités ou d'autres donneurs d'ordre ?



Depuis près de 30 ans au service de la commande publique, que ce soit dans la passation ou l'exécution des marchés publics ou privés, je suis en mesure de transmettre ma culture 'Marchés publics' et vous aider à trouver des leviers pour pallier vos difficultés, soit lors de vos chantiers ou dans des domaines tels que l'informatique, les concours d'architectes...



Proche du terrain et de ses acteurs, simplement.



Pour tout conseil ou question taraudante, vous pouvez me contacter par mail (cm.gilloots@numericable.fr)







Mes compétences :

Commande publique

Conseil

Marchés publics

Organisation