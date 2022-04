Christelle GILOT

Ancienne commerciale en communication, puis en immobilier, j'ai choisi une reconversion professionnelle en esthétique , créé et géré mon institut de beauté dans un charmant village du Var pendant 10 ans. Je viens de vendre le fond de mon commerce et, forte de 10 ans d'expérience dans le domaine esthétique et gestion d'un commerce, je souhaite revenir à mes premiers amours et reprendre la route. Je cherche donc un emploi de commercial dans le milieu esthétique.



Mes compétences :

gestion d'un commerce

vente

communication, actions commerciales