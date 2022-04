Christelle GONIDEC

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une expérience significative dans le conseil juridique auprès des opérationnels et dans la gestion des relations sociales.

Dans mes fonctions actuelles, j'ai démontré des compétences en matière de gestion dans son acception la plus large (administrative, budgétaire, humaine, de projets) d'élaboration et de déclinaison de stratégies formations dans des contextes souvent complexes (pluralités des acteurs et des intérêts, mise en adéquation des projets au regard des politiques (social et du groupe).

Outre ces compétences, l'origine de ma légitimité professionnelle provient d'une gestion opérationnelle des ressources humaines, d'un véritable savoir faire en termes de communication et de négociation auprès d'interlocuteurs exigeants (partenaires sociaux, etc) et des résultats obtenus.





Mes compétences :

Management

Formation

Communication

Gestion de projet

Ressources humaines