Christelle GREUZARD

C'est à l'âge de 7ans, que j'ai commencé mon aventure dans le "Monde du Vin" je ramassais les raisins avec mes parents (j'en mangeais certe plus que je n'en ramassais). Mes bottes restaient enfoncées dans la terre alors que je voulais avancer dans le rang.

Et oui, la pluie était fortement tombée et la terre était gorgée d'eau et très collante.....

Je crois que c'est la que j'ai commencé à avoir cette Passion du Vin.

Pour travailler dans le vin il faut être passionné, sinon autant arrêté tout de suite.....c'est un métier qui prend beaucoups de temps, où l'on recherche le meilleur équilibre, de millésime en millésime.

Chaque vin est une création plus ou moins éphémère divisé en bouteilles.

Comme un Parfum il s'hume en plusieurs étapes et comme un plat gastronomique il s'exprime en plusieurs phases gustatives.

Le vin est un art, une philosophie de vie, par les engagements qui sont implicites (vis à vis de la terre d'où il provient, de l'environnement, du client qui le déguste....).

Chaque millésime est une sorte d ""accouchement"" plus ou moins difficile en fonction des éléments non maîtrisables.



Déjà enfant j'aidais mes parents sur le vignoble et à partir de 2001 j'ai travailler sur la partie commerciale et marketing de l'entreprise, tout en faisant mes études. Jusqu'en 2003 j'ai vinifié sur la propriété, maintenant j'intervient à partir des assemblages au niveau de la cave.



Mes compétences :

Dégustation

Vente

Vin

Exportation

Commercialisation

Accueil

Gestion