Guillaume GREUZARD

Jeune diplômé spécialisé en droit public et en sciences politiques.

durant l'année de Master 2, divers enseignements et séminaires à vocation professionnelle ont été dispensés, tels que :



Le droit de l'intercommunalité

La fonction publique territoriale

Le droit public des affaires (marchés publics)

Le droit de L'urbanisme

Les finances publiques

Le contentieux administratif

Les relations associations/administrations.

Le droit communautaire relatif aux collectivités territoriales





A ces nombreux domaines, je peux désormais ajouter celui, très vaste, des assurances à destination des collectivités territoriales puis des entreprises de plus de 10 salariés. Ce milieu très technique m'a permis de travailler sur la gestion de risques divers et variés et de découvrir le "monde de l'entreprise" sous un nouvel angle.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste dans l'environnement des collectivités territoriales.



Mes compétences :

Collectivités Territoriales

Droit

Droit public

Juriste

Assurance IARD

Assurance aux collectivités