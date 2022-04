Christelle GROSSAUD (DURANCE)

Un domaine de prédilection : l'éducation thérapeutique.



J'ai validé un DU en Education Thérapeutique (UPMC - PARIS 6) en 2010 et un MASTER 2 Rééducation et Ingénierie Médicale spécialité éducation thérapeutique en Juin 2013 (UPMC - PARIS 6).



Après une expérience associative conséquente m'ayant permis de gérer des ressources humaines et pratiquer pendant plusieurs années l'éducation thérapeutique (pratique et coordination d'un programme), j'ai enrichi mon expérience professionnelle par un versant universitaire en étant assistante pédagogique sur des DU ETP.



Fin 2011, j'ai souhaité poursuivre dans cette voie, en créant ma société : e-PEx, avec pour principales activités la formation (écoute, ETP) et l'élaboration de démarche éducative avec les équipes locales. Un nouvel organisme de formation parmi tant d'autres, mais avec une spécificité : une équipe de formateurs hybride, composée de soignants et de patients-experts. Tous ayant une expérience de terrain. L'aventure d'e-PEx s'est terminé fin Avril 2014.



J'ai pris les fonctions d'ingénieure ETP au sein de l'UTET (Unité Transversale d'Éducation Thérapeutique) du CHU d'Angers en Avril 2014.



En parallèle de mes fonctions au CHU, j'ai entamé en Août 2015, un Doctorat intitulé "Éducation, Carriérologie et Éthique"​ à l'UCO d'Angers, en co-tutelle avec l'Université de Sherbrooke pour le Ph.D. Ce travail des 4 prochaines années portera sur le "processus de professionnalisation de patients-experts en Éducation Thérapeutique".



Au plaisir !



Mes compétences :

Formation

Pédagogie

Gestion de projet

Communication

Ressources humaines

Informatique

Relationnel

Méthodologie

Organisation

Internet