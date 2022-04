Christelle GUARDIOLA

Expérimentée dans le domaine du reclassement et de l'insertion professionnelle, j'accompagne depuis 7 ans des publics divers dans l'aide à la construction de projets de vie et professionnel.

Je suis intéressée par le domaine de la formation, de l'emploi et de la création d'entreprise.

Ma formation me permet d'avoir une approche objective dans la gestion des ressources humaines en lien avec les objectifs de l'entreprise et les exigences du marché de l'emploi.



Mes compétences :

Ergonomie

Formation

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Psychologie

psychologie cognitive

Psychologie du travail

Psychologie du travail et des organisations

RECLASSEMENT

Ressources humaines