Christelle GUILLARD

Depuis 2014 : en tant que Responsable Marketing et Communication des 4 sites événementiels du Groupe Gl events à Lyon, je conçois, recense et mets en œuvre toutes actions visant à faire connaître et promouvoir les produits et services des sites.

Au sein du Pôle Communication et Accueil, et en appui au développement commercial des sites, je réalise tous les outils d'aide à la vente et prends part à la mise en œuvre de la stratégie de communication et de la politique Accueil.



- Marketing produit

• Création et mise en place des nouveaux produits

• Conception et réalisation de tout support commercial

• Réalisation des campagnes d’e-mailing



- Communication

• Conception des plaquettes produits du Centre de Congrès de Lyon

• Réalisation les campagnes de communication spectacles

• Réalisation des campagnes d’e-mailing

• Gestion des sites internet, et mise à jour

• Gestion de la photothèque

• Mise en place de tout support d’aide à la vente

...