Christelle GUILLAUME

Professionnelle de l'évènementiel et spécialisée dans les animations pour enfants, nous avons créé, Gilles Roche et moi-même, Nicekid's en 2008.

Notre force: nous nous adaptons aux besoins et au budget de notre clientèle afin d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix.

Nos produits vedette: les spectacles hors normes, les haltes jeux pour enfants lors d'évènements professionnels et particuliers, notre bus anglais à l'impérial et l'animation présentation par Gilles Roche.Consultez notre site internetArray



Mes compétences :

Anglais

Animation

Enfant

Evénementiel

Présentation

Son et lumière

Spectacle