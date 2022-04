Christelle GUILLET

Fervente alliée d’une démarche plus responsable et d’une prise en compte générale de la qualité, du développement durable et de l'utilité sociale, je choisis aujourd’hui d’orienter ma carrière au service de projets qualité d'acteurs de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire).



La richesse de mon parcours est issue de la complémentarité de mes expériences professionnelles et extra-professionnelles, une diversité de domaines d’activités et de cultures d’entreprise :

- textile, luxe, formation, enfance, service clients, insertion par l’activité économique et médico-social

- industriels, PME, associations, atelier chantier d'insertion, banque coopérative, établissement médico-social



Expert reconnu, je peux mener vos projets qualité avec des interlocuteurs variés et pour un temps adapté à votre besoin.

Par mes compétences pédagogiques et mon goût du travail en équipe, je peux aussi transmettre transmettre mes connaissances à des apprenants.

Le temps partagé est une solution pour bénéficier des compétences d’une personne qualifiée sous forme de temps partiel et partagé entre plusieurs organisations ; la juste compétence, dans le juste temps et au juste coût.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Qualité client

Enfance

ISO 900X Standard

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Access

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Certification ISO 9001, NF Services