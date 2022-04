Christelle GUITTARD

Voilà plus de 12 ans que je forme des collaborateurs d'une grande entreprise de distribution au linéaire et aux techniques de vente .

Après avoir réalisé une formation de formateur d'adultes pour développer mes compétences de formatrice, je souhaite à présent en faire ma principale activité professionnelle.

J'ai envie de transmettre, partager et développer les compétences des jeunes adultes souhaitant évoluer vers les métiers de la grande distribution.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Dynamique

Organisée