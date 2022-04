Alain ECHELARD

Autodidacte et Professionnel de la grande distribution pendant plus de 35 ans ,ma motivation et ma détermination m'ont permis d'acquérir de sérieuses compétences de manager et de gestionnaire .Homme de communication et formateur averti , je suis convaincu que mon sens du relationnel est un atout fort dans ma réussite .J'ai souhaité aujourd'hui donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle et mettre à profit toute mon expérience , transmettre mon savoir faire et surtout faire partager ma passion du commerce. J'espère pouvoir donner aux jeunes cette envie de réussir dans un univers économique ou malgré tout ce que l'on peut dire les meilleurs s'en sortent toujours.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Management commercial

Gestionnaire de profits

FORMATEUR MANAGEMENT ET COMMERCIAL ET NOTION

Merchandising