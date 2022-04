Christelle GUTHBROD

Je m'appelle Christelle. Je suis titulaire d'un Master 2 en management de la qualité dans les services publics. Après un stage au Conseil Général de Vaucluse au cours duquel j'ai travaillé sur la norme ISO 9001, j'ai effectué un remplacement sur un poste de chargée de mission qualité à la Mairie de Vertou. Durant cette période j'ai travaillé sur le référentiel Qualiville (suivi de la démarche qualité, integration de nouveaux services, mise en place de nouveaux engagements).

Après une période de chômage, j'ai décidé de reprendre mes études afin d'acquérir une formation plus complète et touchant des domaines plus diversifiés : Master de Management de la qualité et des projets. Après la fin des enseignements théoriques j'ai effectué un stage à la direction régionale TER de Bourgogne jusqu'en septembre 2009 sur le thème de la certification de service (norme NF EN 13 816).

Après un poste de chargée de mission qualité dans un établissement public de santé mentale, je suis actuellement responsable qualité et gestion des risques dans un hôpital dans l'Oise.



