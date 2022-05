Malaïsy DHAMMARATH

Titulaire d'un DEA de Chimie Organique Fine, j'ai effectué lors de ma formation plusieurs stages pour le CNRS, où j'ai pu me familiariser au travail en laboratoire de recherche (utilisation du matériel, des produits et appareillages, sécurité, bibliographie).



Grâce à un Master de Gestion d'entreprises, ma première expérience professionnelle s'est faite en Chimie Cosmétique dans une savonnerie. Cela m'a permis de développer des compétences autour de la gestion de production et du contrôle et assurance Qualité (Mise en place des BPF, Bonnes Pratiques de Fabrication, notamment) dans un contexte non plus de recherche pure mais industriel, avec ses contraintes de compétitivité.



Je recherche aujourd'hui un poste en Qualité, qui me permette de valoriser cette double compétence Chimiste/Gestion d'Entreprise.



Mes compétences :

Assurance

Chimie

Chimiste

Cosmétique

Gestion production

Production

Qualité