Christelle GUYON

Je possède une double formation en "Gestion des Ecosystèmes Marins" et en "Sciences et Politiques Publiques".



Je m'investis pleinement dans les démarches de gestions concertées du milieu marin. Je m'implique très fortement dans le pilotage des projets de développements des activités maritimes (plaisance, pêche...) ou de mise en place de programmes marins. Je désire également travailler dans le cadre de la Directive Habitats Faune Flore avec la mise en place du réseau natura 2000, pour animer des sites NATURA ou rédiger des DOCOB.



Actuellement en poste, je reste ouverte à toute opportunité de tels postes au sein d'établissements publics (Agence des Aires Marines Protégées, Conservatoire du Littoral), des collectivités publiques ou dans des associations/ONG liées au domaine marin.



Si vous avez connaissances de tels postes, je suis vivement intéressée. Merci !



Mes compétences :

Biodiversité

Océanographie

Environnement

Gestion de projet

Inventaire naturaliste

Réunions de concertations

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Cartographie SIG

Sauveteur secouriste du travail

Manipulation de tortues marines

Étude de fréquentation